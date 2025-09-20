Juventus | pareggio che frena i bianconeri

Conceição illumina, ma il rigore spegne l’entusiasmo La partita tra Hellas Verona e Juventus del 20 settembre 2025, alle 18:00 al Marcantonio Bentegodi, si è chiusa con un pareggio 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri. Francisco Conceição ha sbloccato il match al 19’ con un gol di pregevole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: pareggio che frena i bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - pareggio

Juventus, contro il Real Madrid: un pareggio che brilla

Juventus Women, continua l’avventura delle ragazze in bianconero nell’Europeo svizzero: il “diario” juventino racconta di pareggio amaro per le Azzurre di Soncin: nell’1-1 contro il Portogallo brilla la stella di Cristiana Girelli

Juventus Next Gen, sconfitta in amichevole con la Pro Vercelli. Pareggio per l’U20

| Deludente pareggio della #Juventus in trasferta a #Verona. #HellasVeronaJuve #HellasJuve #VeronaJuve #JuveFC #JuventusFC #SerieA #SerieATim - X Vai su X

Il giornalista spiazza tutti in studio: "Italiane in Champions? Il nostro bilancio è salvato dal pareggio della Juventus col Borussia" - facebook.com Vai su Facebook

Juve a Verona frenata dal VAR: non basta Conceicao, risponde Orban su rigore generoso; Roma-Juventus finisce in pareggio, 1-1 all'Olimpico nello scontro per la corsa Champions; Thiago Motta dopo Juve-Parma: interviste e conferenza stampa.

Juventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo ... Si legge su fanpage.it

Pareggio Avvincente tra Verona e Juventus in una Partita di Alta Intensità - Un emozionante confronto tra Verona e Juventus si conclude con un pareggio, caratterizzato da azioni mozzafiato e un finale avvincente e incerto. Lo riporta notizie.it