Juventus oltre 15 mila euro da pagare all’Inps per contributi non versati

Nel marzo 2025 la Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolta la Juventus in merito al mancato pagamento dei contributi previdenziali di malattia per i propri lavoratori sportivi. La causa nasce da un avviso di addebito emesso dall’Inps per un importo pari a 14715,12 euro, oltre a interessi e sanzioni, relativo al febbraio 2016. Il club bianconero aveva contestato la richiesta davanti al tribunale di Torino e successivamente alla corte d’Appello. Entrambe le sedi giudiziarie avevano però respinto le obiezioni della società, intimandole di pagare. L’ultima tappa si è consumata davanti alla quarta sezione civile della Cassazione, che con l’ordinanza n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

