Juventus | Marianella su Vlahovic

Contratto pesante: le parole di Marianella Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport il 20 settembre 2025, ha messo sotto i riflettori la situazione di Dusan Vlahovic, definendolo “prigioniero di un contratto bello e maledetto che ammanetta un po’ tutti”. Il serbo, con uno stipendio da 8 milioni netti annui L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Marianella su Vlahovic

Marianella: “Vlahovic è prigioniero di un contratto bello e maledetto che ammanetta un po’ tutti” - Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic. Lo riporta tuttojuve.com

Marianella: “La Juventus si è regalata la flessibilità in attacco. Openda è uno che fa gol. Zhegrova è molto forte. Tra Vlahovic e David scelgo…” - Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'attacco della Juventus. Da tuttojuve.com