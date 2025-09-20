Il commento di Falci: illusione e realtà Giuseppe Falci, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato il pareggio 1-1 tra Verona e Juventus del 20 settembre 2025 su X, con un’analisi tagliente: “Il calcio è semplice. A Verona illusorio vantaggio, ma si percepiva che sarebbe stata una sfida complicata. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Falci analizza il pareggio