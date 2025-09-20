Juventus dietro solo a Lille e Barcellona in questa speciale classifica | quel dato è emblematico ecco una delle grandi chiavi di questo avvio di stagione dei bianconeri!

Juventus dietro solo a Lille e Barcellona in questa classifica: c’è un dato significativo che riguarda l’avvio di stagione dei bianconeri. Una panchina d’oro, una nuova arma letale per la Juventus di Igor Tudor. In questo avvio di stagione, la forza dei bianconeri non è solo negli undici titolari, ma anche e soprattutto nei giocatori pronti a subentrare. Un dato statistico impressionante, infatti, proietta la Signora sul podio delle squadre più decisive d’Europa per gol segnati dai subentrati. Sul podio d’Europa per gol dalla panchina. Con tre reti messe a segno da giocatori entrati a partita in corso, la Juve è al terzo posto in questa speciale classifica nei maggiori cinque campionati europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus dietro solo a Lille e Barcellona in questa speciale classifica: quel dato è emblematico, ecco una delle grandi chiavi di questo avvio di stagione dei bianconeri!

