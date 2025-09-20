Imitare i big del passato per un inizio di stagione col botto: in caso di vittoria sul Verona sarà vetta solitaria per almeno 24 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Tudor a caccia dei miti: vincere a Verona per fare come Trap e Allegri (E meglio di Conte e Lippi)