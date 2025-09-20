Juve Tudor a caccia dei miti | vincere a Verona per fare come Trap e Allegri E meglio di Conte e Lippi

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imitare i big del passato per un inizio di stagione col botto: in caso di vittoria sul Verona sarà vetta solitaria per almeno 24 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve tudor a caccia dei miti vincere a verona per fare come trap e allegri e meglio di conte e lippi

© Gazzetta.it - Juve, Tudor a caccia dei miti: vincere a Verona per fare come Trap e Allegri (E meglio di Conte e Lippi)

In questa notizia si parla di: juve - tudor

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona

Quanto guadagna Jannik Sinner? Il patrimonio netto del tennista numero uno al mondo; Milan, continua la caccia al ds: sondaggio per Giuntoli, ma per la Juve è centrale; Tudor a caccia dei grandi miti della Juve: l'obiettivo.

juve tudor caccia mitiTudor a caccia dei grandi miti della Juve: vuole strappare un risultato utile a Verona per imitare quei big, tutti vincitori dello scudetto alla prima occasione - Tudor a caccia della quarta vittoria consecutiva: restare imbattuti significherebbe eguagliare i record di Conte, Lippi, Trapattoni e Allegri Una partita che vale molto più di tre punti. Riporta juventusnews24.com

juve tudor caccia mitiGazzetta - Tudor, caccia ai miti -  Trap e Allegri iniziarono vincendo i primi 4 turni, Lippi e Conte imbattuti. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Tudor Caccia Miti