Juve tradita dai big | musi lunghi e pari di lusso a Verona
Conceicao illude i bianconeri, che nel secondo tempo vanno a un passo da una sconfitta che sarebbe stata anche meritata. Tudor primo in solitaria almeno fino a lunedì Pari amaro, ma anche fortunato quello della Juventus al Bentegodi contro un Verona che esce alla alla distanza disputando un grande secondo tempo. Il punto sta quasi stretto alla squadra di Zanetti, mentre per Tudor vale comunque il primo posto in solitaria almeno fino a lunedì quando scenderà in campo il Napoli. Juve brutta e stanca, pareggio di lusso al Bentegodi (LaPresse) – Calciomercato.it La Juve fatica a combinare, è imprecisa ma al ventesimo passa: fa tutto Conceicao, oggi schierato titolare da Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - tradita
Marotta scippa Comolli sotto il naso: JUVE TRADITA | C’è la firma ufficiale del contratto
Chivu batte i pugni: Juve tradita, va all’Inter
“Solito Conte in Europa” perché contro il City perde 2-0 con l’uomo in meno per 70’ e su due giocate individuali spaziali. Criticando pure un cambio decisamente obbligato. Capisco che siete prevenuti o tifosi traditi di Inter/Juve ma aspettate almeno Napoli-Sp - X Vai su X
"Non sapevo nulla della mossa di Andrea Agnelli sulla Superlega, quella notte piansi al cimitero. E da allora non ho più visto la Juve" - facebook.com Vai su Facebook
Juve tradita, un Big a Madrid: c’è l’annuncio ufficiale; Gatti in una Big per 33 milioni: Juve tradita durante il Mondiale per Club; Juve tradita da Kolo Muani: per 75 milioni va in un’altra grande di Serie A.
Juve tradita, un Big a Madrid: c’è l’annuncio ufficiale - L'ormai ex calciatore della Juventus è ora in Spagna ed ha tenuto la conferenza stampa da neo calciatore madrileno ... Segnala diregiovani.it
Gatti in una Big per 33 milioni: Juve tradita durante il Mondiale per Club - Il centrale bianconero rischia di finire in un'altra big di Serie A Ieri è stato il compleanno di Federico Gatti che ha compiuto 27 anni ... diregiovani.it scrive