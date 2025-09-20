Juve tradita dai big | musi lunghi e pari di lusso a Verona

Conceicao illude i bianconeri, che nel secondo tempo vanno a un passo da una sconfitta che sarebbe stata anche meritata. Tudor primo in solitaria almeno fino a lunedì Pari amaro, ma anche fortunato quello della Juventus al Bentegodi contro un Verona che esce alla alla distanza disputando un grande secondo tempo. Il punto sta quasi stretto alla squadra di Zanetti, mentre per Tudor vale comunque il primo posto in solitaria almeno fino a lunedì quando scenderà in campo il Napoli. Juve brutta e stanca, pareggio di lusso al Bentegodi (LaPresse) – Calciomercato.it La Juve fatica a combinare, è imprecisa ma al ventesimo passa: fa tutto Conceicao, oggi schierato titolare da Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

