Juve Primavera, Marchio commenta la sconfitta contro il Bologna: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Sconfitta pesante per la Juve Primavera, che cede in casa per 3-1 contro un ottimo Bologna nella quinta giornata di campionato. Al termine della partita, a commentare la prestazione è stato Massimiliano Marchio, allenatore in seconda che sedeva in panchina al posto dello squalificato Simone Padoin. Le sue parole sono un’analisi lucida e onesta di un momento complicato per la squadra Under 20 bianconera. PAROLE – «Chiaramente non siamo soddisfatti nè della prestazione nè del risultato. Sappiamo che dobbiamo fare di più, in generale, e sapevamo che dovevamo fare di più in questa partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Marchio commenta la sconfitta contro il Bologna: «Non siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo fare di più. Ecco cosa dobbiamo fare adesso»