Tudor attacca il Napoli, ma la sua polemica è un autogol: la lezione di Alvino. Bastano un pareggio inaspettato e un po’ di fatica post-Champions per far ripartire un grande classico del ca lcio italiano: il lamento bianconero. Dopo l’1-1 contro il Verona, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, invece di analizzare la prestazione dei suoi, ha preferito cercare alibi, puntando il dito contro il calendario e, neanche a dirlo, contro il Napoli. L’Accusa di Tudor: “Napoli avvantaggiato, ci tolgono punti”. La polemica del tecnico croato è diretta e senza mezzi termini. “Il calcio di oggi è diverso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Juve, polemica surreale di Tudor: attacca il Napoli, ma dimentica un dettaglio. Alvino: «Olimpiade del piagnisteo»