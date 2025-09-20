Juve passo indietro | a Verona non basta Conceiçao Orban rallenta Tudor E il Napoli può scappare

I bianconeri passano al 19' con Conceiçao, ma vengono raggiunti dal dischetto a fine primo tempo a causa di un fallo di mano di Joao Mario. Nella ripresa annullato il 2-1 di Serdar per fuorigioco. Lunedì Conte può andare in testa da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, passo indietro: a Verona non basta Conceiçao, Orban rallenta Tudor. E il Napoli può scappare

