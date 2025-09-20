L’occasione arriva a cifre al ribasso per quello che è il colpo a gennaio che riguarda la Juventus e direttamente dalla Premier League. Nel corso dell’ultima estate, a puntare forte sul giocatore che andrà in Coppa d’Africa a gennaio e ritrovandosi alla Juve poi possibilmente da febbraio in poi, c’era il Milan. I rossoneri hanno scelto a quel punto soluzioni diverse considerando che gli Spurs hanno alzato troppo la posta sul cartellino e che adesso, a causa del mancato rinnovo, vede un crollo della richiesta stessa. Ma il Milan si è sistemato, al contrario della Juve che a centrocampo deve ancora provare a muovere qualcosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve, il colpo a gennaio dalla Premier: affare da 30 milioni