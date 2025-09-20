Juve Bologna Primavera 1-3 | arriva un’altra sconfitta per i ragazzi di Padoin a Vinovo passano i rossoblu
Juve Bologna Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del quinto match di campionato dei bianconeri. La Juve Primavera dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Genoa ospita il Bologna nella sfida valevole per la quinta giornata di campionato. Juve Bologna Primavera 1-3 LIVE: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D'INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! 4? Ci prova subito Toroc – Bell'azione da parte del Bologna, Nava si fa trovare pronto e mette in calcio d'angolo 12? Colpo di scena – Pasticcio della difesa della Juve con Leone che cerca il dribbling e perde la palla in aera.
In questa notizia si parla di: juve - bologna
Lucumi Juve: è il nome per rinforzare la difesa, arrivano conferme! Il Bologna ha fissato il prezzo per lasciarlo partire, ecco la cifra da sborsare
Mercato Juve, il bianconero in prestito torna e riparte subito? Il Bologna è molto interessato: cosa può accadere nelle prossime settimane
Ndoye Juve: il Napoli prosegue a fuoco lento per l’esterno del Bologna. Ci sono stati sviluppi nella trattativa, ecco cosa è successo nelle ultime ore
Primavera, domani alle 15 Juventus-Bologna; Primavera, domani alle 15 Juventus-Bologna; Juve Primavera, Di Biase illude: Magnanelli sorride a metà.
TJ – Juve U20-Bologna 1-3: tris di Armanini - 22' – Cambio Bologna: Fuori Toroc dentro Jaku. Come scrive tuttojuve.com
TJ – Juve U20-Bologna 0-1: Nava para un rigore, Ferrari ribadisce in rete - 13' – Vantaggio del Bologna, Nava neutralizza il tiro di Ferrari dal dischetto, ma l'attaccante rossoblù sulla respinta spinge in rete. Si legge su tuttojuve.com