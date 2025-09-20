Juric riaccoglie Lookman | Contro il Torino ci sarà le sue condizioni…

Le parole di Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, sulla situazione legata a Lookman dopo il caso di mercato con l’Inter. I dettagli. Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha parlato in conferenza stampa di Ademola Lookman dopo il caso estivo con l’ Inter. COME UTILIZZERA’ LOOKMAN – Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E’ stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L’autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo fino ad ora. In allenamento ha fatto molto bene. LOOKMAN PUO’ ESSERE TITOLARE? – Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

