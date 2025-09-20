Juric | PSG non è tragedia Lookman c’è vediamo se da titolare
. Le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della gara contro il Torino Alla vigilia della sfida contro il Torino, è il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, a presentare la partita in conferenza stampa. Il punto di partenza è la recente prestazione europea contro il PSG, una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: juric - tragedia
Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli: B.G., 55 anni di Grumello, è morto in sella alla sua moto in uno scontro con un'auto lungo la variante di Cicola, sulla SP91. L'auto si stava immettendo in strada da una strada laterale, via Butonia, in direzione Ber Vai su Facebook
L’allenatore in conferenza stampa: «Parigi? Non bisogna farne una tragedia, la squadra è motivatissima». - X Vai su X