Jujutsu Kaisen rilasciato il trailer del nuovo film che porta sul grande schermo anche la terza stagione
Con una strategia che unisce spettacolo e marketing, MAPPA lancia una pellicola che non solo condensa uno degli archi più amati di Jujutsu Kaisen, ma spalanca anche le porte al nuovo capitolo televisivo. Il nuovo film di Jujutsu Kaisen arriverà nelle sale nordamericane il 5 dicembre con una doppia sorpresa: la trasposizione cinematografica dell'Incidente di Shibuya e l'anteprima assoluta dei primi due episodi della terza stagione, dedicata all'arco narrativo del Culling Game. Jujutsu Kaisen, l'Incidente di Shibuya al cinema Dopo il successo di Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory Premature Death - The Movie, la saga torna sul grande schermo con Jujutsu Kaisen: Execution, che si concentra sull'Incidente di Shibuya, definito la più grande battaglia raccontata finora nell'anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
