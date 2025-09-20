Jude Law e Jason Bateman commentano il finale agrodolce di Black Rabbit

Cinefilos.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince Friedken ha distrutto la vita che suo fratello aveva costruito con cura. In Black Rabbit, il figlio prodigo è anche il disastro per eccellenza, trascinando tutto nel caos. “ Vince è un po’ un fallito ”, racconta Jason Bateman, che lo interpreta. “ Commette errori, è rischioso averlo intorno, ma è un bravo ragazzo.” Una natura che consola poco Jake ( Jude Law ), proprietario del ristorante emergente Black Rabbit a New York. Quando Vince, giocatore compulsivo, torna in città, porta con sé guai e criminalità, trascinando Jake nel mondo sotterraneo pericoloso della città. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jude - jason

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

Black rabbit: trailer della miniserie con jude law e jason bateman su netflix

Black Rabbit: Netflix pubblica il trailer della miniserie con Jude Law e Jason Bateman!

Jude Law e Jason Bateman non salvano “Black Rabbit”, mix di “Ozark” e “The Bear”; Black Rabbit, tutto sulla serie tv Netflix con Jude Law e Jason Bateman; Black Rabbit, la recensione: una miniserie d'autore, ma senza appeal.

jude law jason batemanJude Law e Jason Bateman non salvano “Black Rabbit”, mix di “Ozark” e “The Bear” - In una New York buia e crime, Jake, proprietario di un ristorante in rampa di lancio, riaccoglie con se lo scapestrato fratello Vince, mettendo a repentaglio il suo futuro ... Come scrive iodonna.it

jude law jason batemanBlack Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman - In streaming su Netflix a partire dal 18 settembre 2025, la nuova miniserie televisiva thriller poliziesca ha molto di più da offrire che la presenza di ... Scrive ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Jude Law Jason Bateman