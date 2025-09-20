Josep Martinez Inter contro il Sassuolo sarà finalmente il suo momento? Su Tuttosport sicuri!

Josep Martinez Inter, contro il Sassuolo possibile chance da titolare per il portiere spagnolo! Le ultime di Tuttosport sulle probabili formazioni. Secondo Tuttosport, l’ Inter che scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Sassuolo presenterà alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista mercoledì in Champions League ad Amsterdam. La vittoria contro l’Ajax ha restituito fiducia all’ambiente nerazzurro, ma l’allenatore Cristian Chivu, ex difensore romeno, valuta rotazioni per gestire energie e valutare diverse soluzioni. «Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì», si legge sul quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

