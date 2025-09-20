Josep Martinez Inter contro il Sassuolo sarà finalmente il suo momento? Su Tuttosport sicuri!

Josep Martinez Inter, contro il Sassuolo possibile chance da titolare per il portiere spagnolo! Le ultime di Tuttosport sulle probabili formazioni. Secondo Tuttosport, l’ Inter che scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Sassuolo presenterà alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista mercoledì in Champions League ad Amsterdam. La vittoria contro l’Ajax ha restituito fiducia all’ambiente nerazzurro, ma l’allenatore Cristian Chivu, ex difensore romeno, valuta rotazioni per gestire energie e valutare diverse soluzioni. «Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì», si legge sul quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez

Riecco Josep Martinez, il Superman del futuro bravo con i piedi; Inter, alternanza tra Sommer e Martinez: il portiere spagnolo verso una chance da titolare contro il Sassuolo; Sommer o Martinez, chi gioca titolare Ajax-Inter: la scelta di Chivu verso l'esordio in Champions League.

josep martinez inter controTS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi - L'allenatore nerazzurro sta riflettendo su cosa modificare dopo la vittoria di Amsterdam per gestire al meglio le energie della rosa ... Si legge su msn.com

josep martinez inter controInter, scatta l’ora di Josep Martinez? Le ultime -  L'Inter deve reagire immediatamente, le due sconfitte consecutive in campionato hanno fatto suonare l'allarme. Segnala europacalcio.it

