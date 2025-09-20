Josep Martinez Inter contro il Sassuolo sarà finalmente il suo momento? Su Tuttosport sicuri!
Josep Martinez Inter, contro il Sassuolo possibile chance da titolare per il portiere spagnolo! Le ultime di Tuttosport sulle probabili formazioni. Secondo Tuttosport, l’ Inter che scenderà in campo domani sera a San Siro contro il Sassuolo presenterà alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista mercoledì in Champions League ad Amsterdam. La vittoria contro l’Ajax ha restituito fiducia all’ambiente nerazzurro, ma l’allenatore Cristian Chivu, ex difensore romeno, valuta rotazioni per gestire energie e valutare diverse soluzioni. «Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì», si legge sul quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: josep - martinez
Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer
Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione
Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez
Soprattutto dopo la partita contro la Juve, Sommer è stato sommerso dalle critiche e c'è stato chi ha invocato più spazio per Josep Martinez ? Diteci, secondo voi, se l'ex Genoa merita più minuti in campo #Inter #SpazioInter - X Vai su X
Josep #Martinez viaggia verso una maglia da titolare contro il #Sassuolo ? #Chivu vuole dargli la sua chance nonostante la buona prestazione di #Sommer contro l’#Ajax. Sarebbe la scelta giusta? LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO #i Vai su Facebook
Riecco Josep Martinez, il Superman del futuro bravo con i piedi; Inter, alternanza tra Sommer e Martinez: il portiere spagnolo verso una chance da titolare contro il Sassuolo; Sommer o Martinez, chi gioca titolare Ajax-Inter: la scelta di Chivu verso l'esordio in Champions League.
TS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi - L'allenatore nerazzurro sta riflettendo su cosa modificare dopo la vittoria di Amsterdam per gestire al meglio le energie della rosa ... Si legge su msn.com
Inter, scatta l’ora di Josep Martinez? Le ultime - L'Inter deve reagire immediatamente, le due sconfitte consecutive in campionato hanno fatto suonare l'allarme. Segnala europacalcio.it