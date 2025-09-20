Jolly redd e le opere d’arte in animal crossing new horizons | come riconoscere falso e vero

La recente versione 1.2 di Animal Crossing: New Horizons ha introdotto numerosi aggiornamenti, tra cui l’arrivo di personaggi noti e nuove opportunità di interazione con l’isola. Tra le novità più attese figura Redd, il mercante d’arte che torna a far visita ai giocatori con una selezione di opere d’arte, alcune autentiche e altre false. La presenza di queste repliche richiede attenzione e capacità di distinguere i falsi dai veri capolavori, per evitare di sprecare risorse acquistando opere contraffatte. come riconoscere le opere contraffatte in animal crossing: new horizons. individuare le differenze che rendono meno credibili i capolavori famosi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

