Il personaggio del Joker rappresenta senza dubbio uno dei nemici più iconici e pericolosi di Batman. La sua presenza nel mondo DC Comics si distingue per la capacità di mettere in discussione non solo l’eroe mascherato, ma anche l’intera città di Gotham. In questo approfondimento si analizzano alcune delle sue imprese più devastanti e imprevedibili, che ne evidenziano la natura disturbata e il livello di minaccia che rappresenta. l’imprevedibilità del joker come fattore di rischio. rilevante: Batman #251. Il Joker è, in sostanza, un vero e proprio elemento a sorpresa. La sua mente instabile lo rende difficile da prevedere, capace di passare da uno scherzo innocuo a un atto omicida senza preavviso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Joker come il miglior villain della dc: 5 momenti indimenticabili