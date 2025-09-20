Johnny Depp è sotto shock | il suo cane ha ucciso due pecore

Bourbon era sotto la responsabilità di un membro del suo staff L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

johnny depp 232 sotto shock il suo cane ha ucciso due pecore

Johnny Depp è sotto shock: il suo cane ha ucciso due pecore

johnny depp 232 sottoJohnny Depp nei guai: «Sono sconvolto». Il cane Bourbon azzanna e uccide due pecore in Inghilterra - Johnny Depp torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un film o una prima sul red carpet. Lo riporta msn.com

Un fantasma sotto la Mole. Il divo Johnny Depp non si concede a fan né a fotografi - Johnny Depp &#232; a Torino da lunedì per girare alcune scene del film “Modì”, ma a parte alcune fotografie diffuse dalla produzione e che lo vedono insieme al ... Riporta torino.repubblica.it

