John wayne e il pericolo con un rinoceronte
Il celebre attore John Wayne, icona indiscussa di Hollywood, ha affrontato nel corso della sua carriera numerose situazioni di rischio sul set. Tra queste, un episodio particolare avvenuto durante le riprese del film Hatari!, del 1962, rappresenta un esempio emblematico di come l’elemento pericolo possa emergere anche in contesti apparentemente controllati. Questo articolo analizza nel dettaglio l’incidente con il rinoceronte e il suo significato nell’ambito delle produzioni cinematografiche con animali selvaggi. l’incidente con il rinoceronte durante le riprese di Hatari!. la scena che rischiò di trasformarsi in tragedia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Alle 21:10 "I 4 figli di Katie Elder" di Henry Hathaway con John Wayne, Dean Martin, Earl Holliman | Ritrovatisi per dare l'addio alla madre, quattro fratelli uniscono le forze per salvare ranch e comunità da uno spietato mercante d'armi
