John wayne e il pericolo con un rinoceronte

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre attore John Wayne, icona indiscussa di Hollywood, ha affrontato nel corso della sua carriera numerose situazioni di rischio sul set. Tra queste, un episodio particolare avvenuto durante le riprese del film Hatari!, del 1962, rappresenta un esempio emblematico di come l’elemento pericolo possa emergere anche in contesti apparentemente controllati. Questo articolo analizza nel dettaglio l’incidente con il rinoceronte e il suo significato nell’ambito delle produzioni cinematografiche con animali selvaggi. l’incidente con il rinoceronte durante le riprese di Hatari!. la scena che rischiò di trasformarsi in tragedia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

john wayne e il pericolo con un rinoceronte

© Jumptheshark.it - John wayne e il pericolo con un rinoceronte

In questa notizia si parla di: john - wayne

John Wayne copia un classico del western che odiava

Attore secondario in tombstone: la leggenda del western e 9 film di john wayne da scoprire

Il miglior western che supera il finale di the shootist con john wayne

Cerca Video su questo argomento: John Wayne Pericolo Rinoceronte