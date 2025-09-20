Joao Mario a DAZN | La Juve è un club enorme l’ambientamento è stato ottimo Ecco cosa mi chiede Tudor

Joao Mario ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Joao Mario ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. CHI TI HA AIUTATO A INSERIRTI – «La Juve è un enorme club come tutti sanno. L’ambientamento è stato ottimo, non solo con Conceicao che conosco da tanti anni. Anche Tudor e tutte le persone attorno alla Juve mi hanno aiutato». COSA TI CHIEDE IL MISTER – «Mi dice di essere me stesso, di fare le cose che so fare meglio. Non solo offensivo ma anche difensivo, provo a migliorare ogni giorno per diventare un giocatore migliore». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario a DAZN: «La Juve è un club enorme, l’ambientamento è stato ottimo. Ecco cosa mi chiede Tudor»

