Dopo la sospensione di Jimmy Kimmel in seguito alle parole del comico su Charlie Kirk, Jimmy Fallon commenta quanto accaduto. Jimmy Fallon ‘sta’ con Jimmy Kimmel. Dopo che il programma del presentatore è stato cancellato dalle reti Abc per effetto delle parole dello stesso Kimmel su Charlie Kirk, anche il più noto showman degli Stati . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Jimmy Kimmel sospeso, la reazione di Fallon: “Non so cosa sta succedendo”

Stephen Colbert, David Letterman, John Stewart, Jimmy Fallon e Seth Meyers hanno espresso il loro sostegno a Jimmy Kimmel dopo la controversa sospensione del suo show sulla ABC a causa di alcuni commenti sulla morte di Charlie Kirk

Usa, conduttori late-night show si schierano al fianco di Jimmy Kimmel

Lo show del comico Jimmy Kimmel sospeso dopo le frasi su Charlie Kirk e i Maga. Trump esulta: Grande notizia; Jimmy Kimmel sospeso dopo i commenti sull'omicidio di Kirk. Trump loda Disney: “Grande notizia”; Jimmy Kimmel sospeso per osservazioni “inopportune” sull’uccisione di Charlie Kirk.

Kimmel sospeso, la reazione di Letterman: "Criminali allo Studio Ovale"

Jimmy Kimmel sospeso e il suo show interrotto: i commenti su Charlie Kirk e Donald Trump che hanno causato il provvedimento - Il comunicato della ABC non lascia dubbi: "Jimmy Kimmel Live è stato sospeso a tempo indeterminato".