Jimmy Kimmel e Disney avvicinano l’accordo decisivo
aggiornamenti sulla possibile riapertura di “Jimmy Kimmel Live!”. Recenti sviluppi indicano che, nonostante la sospensione e le polemiche che hanno coinvolto Jimmy Kimmel, le trattative tra il conduttore e la Disney sembrano avanzare verso una soluzione. La notizia più rilevante riguarda il pagamento del team di produzione, previsto già per la prossima settimana, segnale positivo che potrebbe preludere al ritorno dello show sulla rete ABC. le implicazioni della nuova evoluzione per Kimmel e disney. cosa comporta questa svolta per le parti coinvolte. La decisione di assicurare il pagamento ai collaboratori di Jimmy Kimmel Live! rappresenta un passo importante in direzione di una possibile riappacificazione tra Jimmy Kimmel e Disney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Jimmy Kimmel in contatto con Disney per riportare indietro il suo show - Jimmy Kimmel si è messo in contatto con Disney per raggiungere un compromesso in modo tale da salvare il suo show ... Riporta cinematographe.it
Disney disposta a riportare in onda Jimmy Kimmel: "A patto che abbassi i toni" - Nel frattempo il fronte dei comici americani si è schierato compatto contro la sospensione del suo programma da parte di Abc ... Scrive msn.com