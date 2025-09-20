Jimmy Kimmel a New York la protesta degli sceneggiatori a sostegno del celebre conduttore

Gli sceneggiatori cinematografici e televisivi si sono riuniti fuori dagli studi della ABC a New York per esprimere il loro sostegno a Jimmy Kimmel e alla libertà di parola. La ABC ha sospeso il suo programma in seconda serata dopo i commenti del conduttore sull’assassinio di Charlie Kirk, lasciando alla società madre della rete la decisione se sostenerlo valga il rischio per la sua attività. La sospensione è arrivata dopo che un gruppo di emittenti affiliate alla ABC ha dichiarato che non avrebbe mandato in onda lo show, e il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr ha affermato che la sua agenzia aveva ottime ragioni per ritenere Kimmel, la ABC e la società madre Walt Disney Co. 🔗 Leggi su Lapresse.it

jimmy kimmel a new york la protesta degli sceneggiatori a sostegno del celebre conduttore

© Lapresse.it - Jimmy Kimmel, a New York la protesta degli sceneggiatori a sostegno del celebre conduttore

