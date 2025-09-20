Jet russi sull' Estonia Trump | potrebbe essere un grosso problema

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 20 set. (askanews) - La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Ieri la Nato ha fatto sapere che "alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone". "Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato" ha scritto su X la portavoce della Nato Allison Hart, affermando che l'aereo è stato subito intercettato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

jet russi sull estonia trump potrebbe essere un grosso problema

© Quotidiano.net - Jet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema

In questa notizia si parla di: russi - sull

"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo

Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia

Kiev, 157 droni russi e missili sull'Ucraina, almeno 7 morti

Jet russi sull’Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema; I Mig russi e l'intervento dei top gun italiani, il Cremlino nega l'invasione dello spazio Nato: Abbiamo sorvolato acque neutrali; Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico.

jet russi sull estoniaJet russi invadono spazio aereo Estonia, gli F-35 italiani entrano in azione - Mosca: "Nessuno sconfinamento" Trump: "Potrebbe essere un grosso guaio". Scrive msn.com

jet russi sull estoniaTre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Respinti dagli F-35 italiani - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Jet Russi Sull Estonia