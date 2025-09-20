Jet russi sull' Estonia Trump | potrebbe essere un grosso problema
Washington, 20 set. (askanews) - La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Ieri la Nato ha fatto sapere che "alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone". "Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato" ha scritto su X la portavoce della Nato Allison Hart, affermando che l'aereo è stato subito intercettato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: russi - sull
"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo
Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia
Kiev, 157 droni russi e missili sull'Ucraina, almeno 7 morti
Sulla vicenda dei droni russi sconfinati in territorio polacco in questi giorni si è concentrata l’attenzione dell’intelligence italiana e non solo. Un flusso di informazioni incrociate che ha portato a una possibile soluzione del caso, dubitando di un’azione deliberat Vai su Facebook
Raid russi sull'Ucraina, notte di allerta in tutte le regioni - X Vai su X
Jet russi sull’Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema; I Mig russi e l'intervento dei top gun italiani, il Cremlino nega l'invasione dello spazio Nato: Abbiamo sorvolato acque neutrali; Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico.
Jet russi invadono spazio aereo Estonia, gli F-35 italiani entrano in azione - Mosca: "Nessuno sconfinamento" Trump: "Potrebbe essere un grosso guaio". Scrive msn.com
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Respinti dagli F-35 italiani - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Riporta huffingtonpost.it