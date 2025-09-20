Jet russi sconfinano in Estonia Tallinn chiede consultazioni urgenti alla Nato
Tre velivoli russi hanno lambito i cieli estoni, costringendo i piloti italiani di F-35 a un decollo immediato. L’incidente, avvenuto a ridosso del confine del Baltico, ha convinto Tallinn a muovere un passo formale dentro l’Alleanza, chiedendo consultazioni urgenti ai sensi dell’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Diplomazia sotto pressione Secondo quanto registrato dalle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Jet russi violano i cieli di un paese Nato: Estonia sorvolata per 12 minuti invoca l'art.4 - Ancora un'incursione russa in territorio Nato, questa volta non con droni come in Polonia e Romania ma con caccia da guerra. Secondo rainews.it
Tre jet russi violano per 12 minuti lo spazio aereo dell'Estonia. Respinti dagli F-35 italiani - Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, ... Segnala huffingtonpost.it