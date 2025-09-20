Jet russi nello spazio aereo estone Mosca nega | Nessuno sconfinamento

Mosca ha negato che tre jet russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Dopo le dichiarazioni del governo di Tallinn, secondo cui tre mig-31 erano entrati senza autorizzazione, per 12 minuti, nello spazio aereo dell’Estonia, il ministero degli Esteri russo ha affermato che i caccia in questione «hanno completato un volo programmato dalla Carelia a un aeroporto nella regione di Kaliningrad nel rigoroso rispetto delle normative internazionali sullo spazio aereo, senza violare i confini di altri stati, come confermato da un monitoraggio oggettivo». E ancora: «Durante il volo, i jet non hanno deviato dalla rotta aerea concordata e non hanno violato lo spazio aereo estone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

