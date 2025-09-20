Jet italiani ai confini Nato primo ostacolo per Putin | dagli F-35 contro i caccia russi in Estonia all' aereo spia per i droni in Polonia

Mig-31 russi per dodici minuti in Estonia, nei cieli Nato. Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. Un esempio: nel 2015 un caccia russo Sukhoi Su-24 fu. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jet italiani ai confini Nato, primo ostacolo per Putin: dagli F-35 contro i caccia russi in Estonia all'aereo spia per i droni in Polonia

In questa notizia si parla di: italiani - confini

Guerra Thailandia Cambogia, la Farnesina agli italiani: “Confini chiusi, evitate l’area”

L'ora dei jet italiani ai confini Est dell'Ue. Attacchi da Mosca, l'allarme di Crosetto

F-35 contro i caccia russi in Estonia, l'aereo spia per i droni in Polonia: jet italiani primo ?ostacolo? per Putin ai confini Nato

Se gli artisti faticano, i curatori italiani varcano agilmente i confini Vai su Facebook

PALESTINA: I CONFINI MOBILI DI UNA TERRA MARTORIATA. Oggi mio commento su @ilmanifesto https://ilmanifesto.it/i-confini-mobili-della-striscia… Il 7 settembre salpano verso Gaza, senza armi ma con i loro corpi, 4 parlamentari italiani. 1/ Gaza (e non - X Vai su X

Jet italiani ai confini Nato, primo ostacolo per Putin: dagli F-35 contro i caccia russi in Estonia all'aereo spia per i droni in Polonia; Mig-31 russi in spazio Nato per 12 minuti, intercettati da F35 italiani, Mosca nega: “Nessuno sconfinamento”; F-35 italiani intercettano tre jet russi in Estonia: come funziona lo scramble Nato.

F-35 contro i caccia russi in Estonia, l'aereo spia per i droni in Polonia: jet italiani primo “ostacolo” per Putin ai confini Nato - Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. Riporta ilmessaggero.it

Jet russi invadono lo spazio aereo estone, respinti dagli F-35 italiani. I precedenti di Polonia e Romania - L’incursione è arrivata dopo che la Russia la scorsa settimana ha inviato droni in Polonia e Romania, altri due Paesi in prima linea membri della Nato ... Secondo ilriformista.it