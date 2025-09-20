Jessica Pegula manda gli USA in finale di BJK Cup sarà sfida all’Italia

Come già nel 2009 e 2010, sarà Italia-USA la finale della Billie Jean King Cup. Solo che, nel 2025, il rapporto di forza sarà diverso. E segnerà anche un particolare: una finale in Italia, una negli States, una ora in campo neutro. A determinare il tutto la vittoria di Jessica Pegula su Katie Boulter che chiude la semifinale con la Gran Bretagna sul 2-0, e in particolare il punteggio del confronto decisivo è 3-6 6-4 6-2, un’altra rimonta nella settimana delle rimonte (in generale). Che il match possa diventare ricco di spunti lo si capisce molto presto, anche perché se Boulter può infastidire Pegula di problemi non se ne fa troppi a farlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

