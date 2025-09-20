Jessica Morlacchi: dalla musica al Grande Fratello, il coraggio di reinventarsi. La vincitrice lancia gli orecchini nel suo brand Maison Moràje. Jessica Morlacchi è un volto noto della musica e della televisione italiana, ma la sua storia va oltre la fama: racconta resilienza, talento e la voglia di non arrendersi mai. Dalla ribalta precoce con i Gazosa alla vittoria del Grande Fratello 2025, Jessica ha saputo trasformare sfide personali in punti di forza. Il successo è immediato e travolgente: singoli come www.mipiacitu diventano tormentoni e lanciano Jessica e i compagni verso il successo nazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Jessica Morlacchi ed un nuovo annuncio: “Lavoro in corso”