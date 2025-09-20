Jannik Sinner c’è la presenza del fisioterapista Alejandro Resnicoff a Pechino
La conferma l’ha data poche ore fa Paolo Bertolucci tramite il proprio account su X (ex Twitter): le foto di Jannik Sinner che ritraevano anche il fisioterapista Alejandro Resnicoff accanto a lui, alla volta di Pechino, non erano poi così tanto casuali. Sarà l’argentino a entrare nel team dell’attuale numero 2 del mondo occupando un ruolo che, prima, era di Ulises Badio. Resnicoff, negli ultimi vent’anni, è rimasto molto conosciuto nel circuito ATP. Ha fatto parte del team medico dell’associazione professionistica mondiale da allora, ed è uno che, se c’è bisogno di agire in situazioni veloci, lo fa senza troppi problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it
