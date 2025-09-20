Jacopo muore a 17 anni nello scontro in moto nel parcheggio dell’Ikea | morto anche l’amico Leonardo
Un tramonto come tanti, una compagnia di amici e la voglia di sentirsi invincibili. Nessuno immaginava che quella sera, nella periferia di Pisa, la normalità si sarebbe trasformata in una scena straziante che ha lasciato tutti senza parole. Nel cuore di un grande piazzale, tra risate e motori che ruggiscono, Jacopo e Leonardo si sono ritrovati come tanti altri giovani, uniti dalla stessa passione che rendeva ogni incontro unico. Ma dietro il rombo delle due ruote, quella notte si nascondeva un destino crudele, pronto a spezzare sogni e certezze. Era il tardo pomeriggio, la luce ancora dorata sulla città, e la solita compagnia si era data appuntamento vicino all’Ikea, in quella zona che per molti adolescenti è sinonimo di libertà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano effettuando delle evoluzioni acrobatiche» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Come scrive leggo.it
Pisa, Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni di 17 e 16 anni morti nell'incidente sulle moto: «Sfida nel parcheggio dell'Ikea». Si indaga sui video delle «go pro» - L’Azienda ospedaliera ammette che in ospedale c'era stato un errore nel riconoscimento della prima vittima, Jacopo Gambini, confuso per Leonardo Renzoni, morto venerdì no ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it