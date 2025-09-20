Jacopo muore a 17 anni nello schianto nel parcheggio dell’Ikea | morto anche l’amico Leonardo 

Una serata come tante, un gruppo di amici, le risate e la passione che accende il cuore di chi ha ancora tutto da vivere. Ma tra il rombo dei motori e l’adrenalina, qualcosa si spezza. E in un attimo, la gioia lascia spazio allo sgomento di chi assiste impotente a un destino imprevedibile, che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. In una zona che per molti ragazzi è semplicemente il ritrovo perfetto per sentirsi invincibili, la normalità si trasforma in un incubo. Le moto, le acrobazie, i sogni che volano veloci. Ma dietro a quell’energia contagiosa, si nasconde quel rischio che ogni genitore teme e che, quella sera, è diventato realtà per due famiglie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano effettuando delle evoluzioni acrobatiche»

Pisa, Jacopo Gambini, 17 anni, muore nello scontro in moto nel parcheggio dell'Ikea: morto anche l'amico Leonardo; Schianto frontale, doppia tragedia a Pisa. Il babbo di Leonardo: “Nessuna speranza”; Scontro frontale tra due moto, l'equivoco nell'identificazione dei due giovani.

jacopo muore 17 anniScontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano effettuando delle evoluzioni acrobatiche» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Segnala leggo.it

jacopo muore 17 anniPisa, Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni di 17 e 16 anni morti nell'incidente sulle moto: «Sfida nel parcheggio dell'Ikea». Si indaga sui video delle «go pro» - L’Azienda ospedaliera ammette che in ospedale c'era stato un errore nel riconoscimento della prima vittima, Jacopo Gambini, confuso per Leonardo Renzoni, morto venerdì no ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

