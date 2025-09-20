Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni morti a 16 e 17 anni nel parcheggio dell' Ikea | il giallo della sfida acrobatica con le moto la verità nelle GoPro
I fotogrammi dell'incidente potrebbero essere stati ripresi dalle GoPro installate sui caschi. Un incidente assurdo quello successo a Pisa tra due moto che si era verificato nel. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leonardo Renzoni e Jacopo Gambini, i due amici morti in un incidente a Pisa: l'ipotesi dello scontro frontale tra moto durante una sfida - È finito in tragedia lo scontro frontale tra due moto avvenuto mercoledì pomeriggio a Pisa: dopo ... Si legge su ilmessaggero.it
Scontro frontale tra moto, dopo Jacopo Gambini muore anche Leonardo Renzoni: «Stavano facendo delle acrobazie» - È di due giovani morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025 a ... Secondo ilmattino.it