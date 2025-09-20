Jacobs urtato durante la 4×100 ora il ricorso? Cos’è successo ai Mondiali di atletica
(Adnkronos) – 'Giallo' Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. La staffetta italiana 4×100 non è riuscita a qualificarsi per la finale, ma c'è ancora la 'speranza' di rientrare nella gara che assegna le medaglie a causa di un contatto, da giudicare se irregolare, tra il velocista italiano, campione olimpico a Tokyo2020, e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: jacobs - urtato
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Jacobs urtato in staffetta! Azzurri fuori, si spera nel ripescaggio
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CHE SCALOGNA! Jacobs urtato e 4×100 fuori, Vittoria Fontana in sedia a rotelle. Ci salverà Battocletti?
Jacobs urtato da un avversario durante la 4x100 ai Mondiali: la sequenza - Il velocista azzurro colpito dal braccio di un avversario prima di prendere il testimone da Fausto Desalu durante la seconda frazione della semifinale della 4x100 ai Mondiali di Tokyo. Scrive corrieredellosport.it