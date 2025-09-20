Jacobs toccato da un avversario nella staffetta 4×100 Italia furiosa | Mai vista una cosa del genere

Marcel Jacobs toccato da un avversario durante la staffetta 4x100 dell'Italia ai Mondiali di atletica, l'azzurro è furioso: "Non mi era mai capitata una cosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta 4×100, ma potrebbe esserci il ricorso Sesto posto per Marcell, Desalu, Patta e Melluzzo, ma al primo cambio Jacobs è stato toccato dall'atleta sudafricano con un piede e ha perso l'equilibrio. Finale per la 4x4

