Quattro anni fa l’Italia conquistò la medaglia d’oro con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi la pista della capitale giapponese ha respinto il quartetto nella batteria dei Mondiali 2025 di atletica: un episodio sfortunato al momento del passaggio tra Fausto Desalu e Marcell Jacobs ha complicato la rincorsa della nostra formazione, che è rimasta fuori dall’atto conclusivo e non avrà la possibilità di difendere la medaglia d’argento iridata conquistata due anni fa a Budapest. Fausto Desalu, che nell’estate del 2021 pennellò la seconda curva, è rimasto fermo sui blocchi di partenza, ha avuto un elevatissimo tempo di reazione (0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jacobs tamponato da un sudafricano, 4×100 frenata in batteria ai Mondiali. L’Italia spera nel ripescaggio