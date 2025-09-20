Jacobs correrà la staffetta 4×100 Tortu no

Fino a ieri non trapelavano notizie su chi avrebbe partecipato alle batterie della staffetta100 uomini ai Mondiali di atletica, in programma oggi dalle 13. Ma da pochi minuti è uscita la formazione ufficiale, con Marcell Jacobs presente. Staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica: Tortu fuori. Il campione olimpico di Tokyo 2021, come riportato da Sky Sport, correrà in seconda frazione. Non ci sarà, invece, Filippo Tortu, che aveva accusato problemi fisici nella sua gara dei 200 m. A completare il quartetto, Desalu, Melluzzo e Patta. Jacobs alla Gazzetta: «Le rinunce pesano, devo valutare decisioni importanti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

