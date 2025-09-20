Jacobs correrà la staffetta 4×100 Tortu no

Fino a ieri non trapelavano notizie su chi avrebbe partecipato alle batterie della staffetta 4×100 uomini ai Mondiali di atletica, in programma oggi dalle 13. Ma da pochi minuti è uscita la formazione ufficiale, con Marcell Jacobs presente. Staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica: Tortu fuori. Il campione olimpico di Tokyo 2021, come riportato da Sky Sport, correrà in seconda frazione. Non ci sarà, invece, Filippo Tortu, che aveva accusato problemi fisici nella sua gara dei 200 m. A completare il quartetto, Desalu, Melluzzo e Patta. Jacobs alla Gazzetta: «Le rinunce pesano, devo valutare decisioni importanti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jacobs correrà la staffetta 4×100, Tortu no

Ogni gara non è solo una sfida contro il cronometro, ma anche contro sé stessi. Dopo l’eliminazione in semifinale con 10.16, Marcell Jacobs ci ricorda che nello sport – come nella vita – arriva sempre il momento delle riflessioni: fermarsi, ascoltarsi e capire Vai su Facebook

