Le parole di Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo al termine della batteria della 4x100 dei Mondiali di atletica di Tokyo: gli azzurri sono arrivati sesti ed eliminati dalla finale anche a causa del tamponamento ai danni di Jacobs da parte del sudafricano Dambile. Il primo ricorso non è stato accolto. (Video Fidal). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobs colpito nella 4x100: "Mai capitata una cosa del genere"