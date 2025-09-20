Jacobs colpito nella 4x100 | Mai capitata una cosa del genere

Le parole di Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo al termine della batteria della 4x100 dei Mondiali di atletica di Tokyo: gli azzurri sono arrivati sesti ed eliminati dalla finale anche a causa del tamponamento ai danni di Jacobs da parte del sudafricano Dambile. Il primo ricorso non è stato accolto. (Video Fidal). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

