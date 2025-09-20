J-POP Manga annuncia DanDaDan Official Fanbook di Yukinobu Tatsu
Esce oggi l’ultimo episodio della seconda stagione dell’anime di DanDaDan e ancora c’è da aspettare per l’uscita in libreria e fumetteria del volume 20 del manga. ma niente paura! J-POP Manga ha una bella sorpresa per i fan: è in arrivo nei prossimi mesi in edizione italiana DanDaDan Official Fanbook, una novità golosissima appena pubblicata in Giappone! Per chi si è sempre interrogato sulla complessa lore di DanDaDan tra yokai, alieni, umani posseduti, gatti parlanti e tutte le altre creature bizzarre e folli partorite dal genio di Yukinobu Tatsu, DanDaDan Official Fanbook è la lettura giusta! Una vera e propria enciclopedia illustrata per orientarsi nell’universo narrativo unico del manga e dell’anime e conoscere profili e parametri delle abilità dei personaggi, oltre a tante altre informazioni inedite sull’ambientazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
