Its Umbria Academy Successo degli open day
Si è conclusa con successo la serie di open day organizzata da Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione in scienze e tecnologie applicate. Gli incontri, che si sono svolti a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello dal 2 al 9 settembre, hanno avuto una significativa partecipazione di studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino i percorsi formativi biennali e gratuiti post diploma offerti dall’Academy. Nel corso degli appuntamenti lo staff di Its, insieme a docenti ed esperti di settore, ha illustrato i contenuti dei corsi attivati per il biennio 2025-2027. I partecipanti hanno potuto approfondire le opportunità offerte dai diversi indirizzi, che spaziano dalla meccatronica all’information technology e alla cybersecurity, dalle biotecnologie industriali e chimica verde all’agricoltura sostenibile e allo smart farming, dal marketing delle vendite e grafica applicata alla promozione del territorio e gestione delle imprese turistiche, fino all’edilizia bim e all’efficienza energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: umbria - academy
Its Umbria Academy, percorsi formativi post diploma: Open Day anche a Terni. I dettagli
Its Umbria Academy, tornano gli open day: il calendario
Si è conclusa con successo la serie di Open Day organizzata da Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione in scienze e tecnologie applicate. Gli incontri, che si sono svolti a Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello dal 2 al 9 settembre, Vai su Facebook
Its Umbria Academy: ottima partecipazione agli open day; ITS Umbria Academy: grande partecipazione agli open day; ITS Umbria Academy: al via la Summer School a Spoleto.
Its Umbria Academy. Successo degli open day - Si è conclusa con successo la serie di open day organizzata da Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione in scienze e tecnologie applicate. lanazione.it scrive
Its Umbria Academy: ottima partecipazione agli open day - Si è conclusa con successo la serie di Open Day organizzata da Its Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione in scienze e tecnologie applicate. Scrive msn.com