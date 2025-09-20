Italiano | L’abbiamo spuntata ma c’è molto da lavorare Il rigore? Quelle situazioni sono punibili

Bologna, 20 settembre 2025 – Vincenzo Italiano cerca di spegnere le polemiche e guardare solo alla prestazione dei suoi nel dopo partita di una gara vinta all’ultimo respiro grazie al rigore di Orsolini. Per il tecnico rossoblù il successo del Dall’Ara è importante ma sotto tanti aspetti la squadra ha ancora bisogno di tempo: “Noi dobbiamo lavorare molto e crescere, è vero che la stagione è all’inizio ma c’è da fare. Io ho fiducia nella mia squadra, oggi chiedevo ai ragazzi di stare calmi e continuare a giocare, controbattendo colpo su colpo a un Genoa messo benissimo in campo”. La vittoria è arrivata grazie al rigore decisivo segnato da Orsolini ma proprio il penalty assegnato da Collu è stato a lungo contestato dagli ospiti che non hanno giudicato il tocco di mano di Carboni tale da essere punito con il tiro dagli undici metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

