Italian horror stories | trama cast e finale del film su Mediaset Italia 2

Nel panorama del cinema horror italiano, le produzioni antologiche rappresentano un modo efficace per esplorare diverse sfaccettature di paura e suspense. Tra queste, spicca “Italian Horror Stories”, un film del 2021 che si distingue per la sua struttura narrativa composta da sette episodi collegati da un filo conduttore misterioso. La pellicola, supervisionata da Claudio Fragasso, combina elementi di folklore, vendetta e inquietudine, offrendo agli spettatori una serie di storie intense ambientate in location suggestive e spesso inquietanti. regia, produzione e cast de “italian horror stories”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Italian horror stories: trama, cast e finale del film su Mediaset Italia 2

In questa notizia si parla di: italian - horror

Italian Horror Stories 2021 - Un racconto antologico dell'horror con sei episodi diretti da altrettanti registi: Antonio Losito dirige La trappola, Daniele Malvolta invece L'ultima tomba a sinistra, Andrea D'Emilio si occupa de Il ... Lo riporta movieplayer.it

