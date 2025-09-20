Italia-USA in Finale di Billie Jean King Cup | altro pronostico da ribaltare e l’obiettivo di arrivare al doppio

Terza finale consecutiva per l’Italia in Billie Jean King Cup. Dopo che le due precedenti erano giunte in Spagna, stavolta si gioca in Cina, a Shenzhen. E alle 11:00 di una domenica mattina saranno gli USA a cercare di impedire alle azzurre di mettere a segno il bis. In verità, va detto che i motivi per farlo li hanno tutti, a partire dalle giocatrici. Gli States, infatti, questa volta contano su Emma Navarro e Jessica Pegula. Se l’una, quest’anno, è un po’ calata, ma conserva il suo tennis intelligente e spesso anche difficile da contrastare, l’altra ha riaffermato una volta di più il suo status di top ten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-USA in Finale di Billie Jean King Cup: altro pronostico da ribaltare e l’obiettivo di arrivare al doppio

