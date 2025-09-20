Italia-USA BJK Cup i precedenti | avanti le americane ma tante soddisfazioni azzurre recenti
Sono 14 i precedenti tra Italia e Stati Uniti prima di domani, vale a dire di una finale che per la prima volta vedrà queste due formazioni di fronte con, bene o male, il format che ha sostanzialmente caratterizzato la fase che va dal 2021 a oggi della Billie Jean King Cup, ex Fed Cup (e, prima ancora, per esteso, Federation Cup). I primi tie tra le due formazioni si ebbero negli Anni ’60, quando poteva capitare di trovarsi in posti davvero esclusivi per un evento che, all’epoca, era appena nato. E si disputava su pochi giorni. La prima edizione, quella del 1963, vide subito un Italia-USA sull’erba del Queen’s, proprio quella che così grande fama ha assunto oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - precedenti
Il ruolo dell'Italia è senza precedenti
Ondata di calore senza precedenti, Italia e l’Europa nella morsa dell’anticiclone africano
Basket femminile: Italia, i precedenti sul podio degli Europei prima del 2025
Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto, dai precedenti 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto - facebook.com Vai su Facebook
Verso #Israele-#Italia, i precedenti dell’incontro: il dato che fa sorridere gli azzurri - X Vai su X
Cuore e rimonte: così l'Italia si prepara a sfidare gli Usa nella finale di BJK Cup; Italia - USA in finale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis; BJK Cup, Pegula chiude i conti: la finale è Italia-USA (live domenica alle 11).
Italia-Usa la finale di BJK Cup: sconfitta la Gran Bretagna senza bisogno del doppio - Saranno gli Usa a sfidare l'Italia nella finale di Billie Jean King Cup. Lo riporta msn.com
Italia-USA BJK Cup, i precedenti: avanti le americane, ma tante soddisfazioni azzurre recenti - Sono 14 i precedenti tra Italia e Stati Uniti prima di domani, vale a dire di una finale che per la prima volta vedrà queste due formazioni di fronte con, ... Riporta oasport.it