Sono 14 i precedenti tra Italia e Stati Uniti prima di domani, vale a dire di una finale che per la prima volta vedrà queste due formazioni di fronte con, bene o male, il format che ha sostanzialmente caratterizzato la fase che va dal 2021 a oggi della Billie Jean King Cup, ex Fed Cup (e, prima ancora, per esteso, Federation Cup). I primi tie tra le due formazioni si ebbero negli Anni ’60, quando poteva capitare di trovarsi in posti davvero esclusivi per un evento che, all’epoca, era appena nato. E si disputava su pochi giorni. La prima edizione, quella del 1963, vide subito un Italia-USA sull’erba del Queen’s, proprio quella che così grande fama ha assunto oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-USA BJK Cup, i precedenti: avanti le americane, ma tante soddisfazioni azzurre recenti