Italia ultimo giro di pista | la 4×400 chiude il Mondiale azzurro! Ultima giornata spettacolare con tutte le staffette

L’ultima giornata dei Mondiali di Tokyo parla un po’ anche italiano: l’unica finale con azzurri in gara è la 4×400 femminile, dove Mangione, Polinari, Bonora e Troiani proveranno a spingersi oltre i propri limiti in un contesto di altissimo livello. Stati Uniti e Giamaica restano i riferimenti assoluti, ma l’Italia, cresciuta anche individualmente, sogna un piazzamento da ricordare. Il programma propone sfide di grande fascino. Nel decathlon Kyle Garland difende la leadership della prima giornata, tallonato dal giovane Skotheim e da Owens-Delerme, con Neugebauer e Kaul pronti ai recuperi che hanno fatto la storia della specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia, ultimo giro di pista: la 4×400 chiude il Mondiale azzurro! Ultima giornata spettacolare con tutte le staffette

