italia le precedenti finali di billie jean king cup tanti ricordi felici dal 2006 in avanti

Sarà l’ottava finale della storia, quella che l’Italia giocherà domani in Billie Jean King Cup. Contro gli USA arriva la terza negli ultimi tre anni, una consecutività che non si era mai verificata neppure in quelli che rimangono gli anni d’oro del tennis femminile in Italia. Al tempo, però, le finali furono quattro in cinque anni, e con tutto un altro format rispetto a quello attuale. La prima fu disputata nel 2006 allo Spiroudome di Charleroi contro il Belgio. Il nome era ancora Fed Cup, c’erano già Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci (che al tempo aveva più convinzione in doppio che in singolare), e c’era anche Mara Santangelo che visse gli anni dal 2005 al 2007 come i migliori del proprio cammino agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

