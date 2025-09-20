Italia le precedenti finali di Billie Jean King Cup Tanti ricordi felici dal 2006 in avanti
Sarà l’ottava finale della storia, quella che l’Italia giocherà domani in Billie Jean King Cup. Contro gli USA arriva la terza negli ultimi tre anni, una consecutività che non si era mai verificata neppure in quelli che rimangono gli anni d’oro del tennis femminile in Italia. Al tempo, però, le finali furono quattro in cinque anni, e con tutto un altro format rispetto a quello attuale. La prima fu disputata nel 2006 allo Spiroudome di Charleroi contro il Belgio. Il nome era ancora Fed Cup, c’erano già Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci (che al tempo aveva più convinzione in doppio che in singolare), e c’era anche Mara Santangelo che visse gli anni dal 2005 al 2007 come i migliori del proprio cammino agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - precedenti
Il ruolo dell'Italia è senza precedenti
Ondata di calore senza precedenti, Italia e l’Europa nella morsa dell’anticiclone africano
Basket femminile: Italia, i precedenti sul podio degli Europei prima del 2025
I precedenti di Italia-USA in Billie Jean King Cup. Si risale ai tempi in cui la competizione era Federation Cup e poi semplicemente Fed Cup - X Vai su X
Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto, dai precedenti 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto - facebook.com Vai su Facebook
Italia - USA in finale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis; Italia, le precedenti finali di Billie Jean King Cup. Tanti ricordi felici dal 2006 in avanti; Italia-Stati Uniti, vale il titolo: quando e dove vederla.
Italia - USA in finale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis - L'Italia affronta gli USA in finale di Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen, domenica 21 settembre: scopri il programma delle partite. Lo riporta olympics.com
Italia, quando si gioca la finale di Billie Jean King Cup contro gli Stati Uniti? Orario, precedenti e dove vederla in chiaro - Dodici mesi dopo il trionfo di Malaga, l’Italia torna in finale di Billie Jean King Cup e punta al secondo titolo consecutivo. Da msn.com