Italia in finale con la 4×400 ai Mondiali! Azzurre ripescate gli Stati Uniti fanno paura

Missione compiuta. L’ Italia centra il grande obiettivo della vigilia e si qualifica per la finale della 4×400 femminile ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Le azzurre hanno superato il taglio con l’ottavo e ultimo posto utile, riscattando la delusione di Parigi 2024 e tornando tra le migliori otto al mondo come due anni fa a Budapest. Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandro Bonora e Alice Mangione hanno realizzato la terza prestazione nazionale di tutti i tempi in 3:24.71, non troppo distante dal record (3:23.40) firmato il 12 giugno 2024 durante gli Europei di casa a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

