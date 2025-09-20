Italia in corsa per la top10 del medagliere ai Mondiali di atletica dopo 26 anni! Da chi guardarsi nell’ultima giornata

L’Italia occupa il nono posto nel medagliere dei Mondiali 2025 di atletica con un oro, tre argenti e tre bronzi. Sette podi complessivi rappresentano un record per la nostra Nazionale, il cui precedente primato consisteva nei sei allori conquistati nell’edizione di Göteborg 1995. L’Inno di Mameli è suonato grazie a Mattia Furlani nel salto in lungo, si sono poi festeggiati i secondi posti di Andrea Dallavalle (salto triplo), Antonella Palmisano (35 km di marcia) e Nadia Battocletti (10.000 metri), che si è meritata anche la terza piazza sui 5.000 metri. A completare il quadro i riscontri di Leonardo Fabbri (getto del peso) e Iliass Aouani (maratona), quando manca ancora una giornata al termine della competizione in quel di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

